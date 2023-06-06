В Российской Федерации прикрыли лазейку со "сменой пола", которую использовали мужчины, чтобы избежать призыва в армию. Совет Федерации РФ поддержал соответствующий закон, который уточняет нормы о признании паспортов недействительными.

Изменения предусматривают: те, кому ограничен выезд из страны в связи с призывом, обязаны в течение пяти дней со дня "доведения до владельца паспорта решения об ограничении права гражданина РФ на выезд" сдать паспорт в орган, выдавший его. Документ будет храниться "до истечения срока этого временного ограничения либо истечения срока его действия".

Кроме того, сдать паспорта на пять лет должны и уволенные с военной службы в органах ФСБ. Согласно новым правилам, основанием для признания паспорта недействительным станет изменение фамилии, имени, отчества, сведений о дате и месте рождения, а также изменение пола.