Финал Лиги конференций: трофей уезжает в Лондон

В решающем матче турнира, в котором чемпион Азербайджана «Карабах» завершил выступление на стадии 1/16 финала, встречались английский «Вест Хэм» и итальянская «Фиорентина».

Со счетом 2:1 победил лондонский клуб. Счет в матче на 62-й минуте открыл форвард «Вест Хэма» Мохамед Саид Бенрахма, реализовавший пенальти. Хавбек «Фиорентины» Джакомо Бонавентура спустя пять минут сравнял счет, отправив мяч в дальний угол ворот «Вест Хэма». Но англичанам удалось вырвать победу: на 90-й минуте отличился Джаррод Боуэн.

Напомним, на прошлой неделе в финале Лиги Европы испанская «Севилья» обыграла итальянскую «Рому» в серии пенальти.

А главный финал еврокубкового сезона состоится 10 июня: в Лиге чемпионов сойдутся английский «Манчестер Сити» и миланский «Интер».