У Киева нет доказательств причастности России к катастрофе на Каховской ГЭС
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild заявил, что у Киева нет доказательств причастности России к катастрофе на Каховской гидроэлектростанции.
«Какие доказательства мы можем иметь? Когда мы будем на месте, то соберем доказательства», — заверил он.
Украинский лидер отметил, что к ситуации должны быть привлечены международные эксперты.
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