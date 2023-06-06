У Киева нет доказательств причастности России к катастрофе на Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild заявил, что у Киева нет доказательств причастности России к катастрофе на Каховской гидроэлектростанции.

«Какие доказательства мы можем иметь? Когда мы будем на месте, то соберем доказательства», — заверил он.



Украинский лидер отметил, что к ситуации должны быть привлечены международные эксперты.