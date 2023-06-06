Россия сбила над Крымом собственный беспилотник

Россия случайно сбила над Крымом собственный беспилотник иранского производства, пишет Newsweek.

6 июня «глава» Крыма Сергей Аксенов сообщал о том, что в восточной части полуострова средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был «заглушен и посажен» украинский беспилотник. Он уточнил, что в результате инцидента пострадавших и разрушений не было, а также опубликовал фотографию сбитого дрона.

Также в Сети появилось видео поражения беспилотника. Однако позже выяснилось, что упавшим дроном оказался поставленный Ираном разведывательно-ударный БПЛА Mohajer-6. Такие Россия применяет в войне против Украины.