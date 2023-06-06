Россия сбила над Крымом собственный беспилотник
Россия случайно сбила над Крымом собственный беспилотник иранского производства, пишет Newsweek.
6 июня «глава» Крыма Сергей Аксенов сообщал о том, что в восточной части полуострова средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был «заглушен и посажен» украинский беспилотник. Он уточнил, что в результате инцидента пострадавших и разрушений не было, а также опубликовал фотографию сбитого дрона.
Также в Сети появилось видео поражения беспилотника. Однако позже выяснилось, что упавшим дроном оказался поставленный Ираном разведывательно-ударный БПЛА Mohajer-6. Такие Россия применяет в войне против Украины.
Looks as though an Iranian Mohajer-6 UCAV operated by Russia crashed in Crimea. Possible that it was downed by Russian air defenses or EW. https://t.co/Xz4s291TzWhttps://t.co/ctG0HyrWoD pic.twitter.com/jRCD1ODr5q— Rob Lee (@RALee85) June 6, 2023
То, что это именно иранский беспилотник, можно определить по характерным частям крыльев и шасси, написал канал «Военный осведомитель». «Дрон загорелся уже в воздухе, что говорит о его поражении зенитными системами. Из-за первоначальной информации о якобы сбитии украинского БПЛА можно предположить, что Mohajer-6 все-таки пал жертвой дружественного огня», — добавили там.
Блогеры также обратили внимание, что беспилотник летел без боеприпаса, что «говорит либо о его разведывательной задаче, либо о возвращении с боевого вылета с уже израсходованными средствами поражения».