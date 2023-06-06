И речь у него была такая манящая, такая складная – аж заслушаешься!

Жил достойно, не предавал. С достоинством относился к тем, о ком повествовал, – вне зависимости от личных симпатий.

Эпоха, Глыба, Мудрость в сочетании с огромным Опытом, Пронзительность – это все о Нем. И все-таки, если одним главным словом – Достоинство.

А как Он Родину знал и любил! В которой родился, вырос, где жил и работал. Баку, Азербайджан были для Него Всем и Всегда. Несмотря на разные времена и разные обстоятельства.

Ну, а главное в его творениях – это Люди. Разные. В разные времена и в разных обстоятельствах. Настолько разных, что это напоминало фантастику. Может, именно поэтому Мэтр в последние годы писал и научную фантастику. К слову, писал так, что Валерия (Иман) Михайловна Порохова, академик Российской Академии Гуманитарных Наук, автор смыслового перевода Корана на русский язык, в адресованном ему письме, опубликованном в азербайджанской газете, в частности, отмечала: «...Пожалуй, мировая литература этого жанра до выхода Вашей книги не знала аналогов такого пронзительно правдоподобного представления о мире и его Создателе... Вы посмотрели на бытие Земли и землян глазами небес. Вам милостью Аллаха было ниспослано это, и Вы справились со своей миссией...»

Короче, Мабутыч ушел в свое последнее путешествие. А может, не в последнее? Кто его знает…

Мы не подведем Вас, Лев Муаллим. Allah rəhmət eləsin!

Э.Фатуллаев