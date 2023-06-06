Кандидат в президенты США: Путин не остановится, а Байден мало помогает Украине

Накануне Пенс, занимавший пост вице-президента в администрации Дональда Трампа, объявил о намерении принять участие в президентских выборах, которые пройдут в 2024 году. Выступая на встрече с общественностью, он заявил, что США должны снабдить Украину всем необходимым для отражения российской агрессии и возвращения своих территорий.

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что всецело поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, и высказался за усиление американской военной помощи. По его словам, продолжение военной поддержки Украины отвечает национальным интересам США. Об этом передает BBC.

«Я знаю, что некоторые в этих дебатах называют войну в Украине территориальным спором. Это не так. Это было ничем не спровоцированное российское вторжение. И я полагаю, что Соединенным Штатам нужно продолжать обеспечивать доблестных солдат в Украине ресурсами, в которых они нуждаются, чтобы отбить это российское вторжение и восстановить свою территориальную целостность», - заявил Пенс.

Он сообщил, что, с его точки зрения, президент США Джо Байден проявляет недопустимую медлительность в предоставлении военной помощи Украине, и напомнил, что Вашингтон до сих пор не передал Украине обещанные в январе танки Abrams. «Мы до сих пор ждем, когда кто-нибудь поставит Украине истребители F-16», - добавил он.

По словам Пенса, США не должны забывать о своем долге поддерживать свободу и демократию во всем мире. «Это не наша война, но борьба за свободу – это наше дело», - сказал он.

Бывший вице-президент также высказался в пользу более жесткой линии США по отношению к президенту РФ Владимиру Путину. Пенс напомнил аудитории, что встречался с Путиным лично, смотрел ему прямо в глаза и говорил ему в лицо слова, которые тот был не рад слышать.

«Любой, кто думает, что Владимир Путин остановится, если сумеет разгромить Украину, получит то, что у себя в Индиане мы называем «не тут-то было». У него нет ни малейшего намерения останавливаться. Он четко дал понять, что намерен воссоздать старую советскую сферу влияния в Восточной Европе», - заявил Пенс.