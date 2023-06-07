Министерство обороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении и армянскими незаконными вооруженными формированиями (НВФ) в зоне временной дислокации российских миротворцев на территории Карабах ского региона Азербайджана.

Согласно сообщению оборонного ведомства, 7 июня в 22:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, дислоцированных в направлении населенного пункта Брун Гаракильсинского района, открыли огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Ахмедли Лачинского района.

Кроме этого, 8 июня в 07:40 членами армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, были обстреляны позиции азербайджанской армии в направлении города Шуша.

В Минобороны Азербайджана отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры в указанных направлениях.

Также члены армянских НВФ под видом сельскохозяйственных работ пытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Ходжалинского района.

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены, заявили в ведомстве.