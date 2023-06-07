Глава МАГАТЭ: На Запорожской АЭС готовятся к худшему...

«Уровень воды в Каховском водохранилище уже снизился примерно на 2,8 метра после прорыва дамбы утром во вторник и достиг 14,03 метра 7 июня в 18:00 по местному времени», – заявил Гросси.

Запорожская АЭС не сможет скачивать воду из Каховского водохранилища, если уровень воды там опустится ниже 12,7 метра. Об этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал в комментарии Sky News.

Если уровень опустится ниже 12,7 метра, то ЗАЭС уже не сможет перекачивать воду из водоема на площадку. Поскольку полный масштаб повреждения дамбы остается неизвестным, невозможно предположить, когда это произойдет. Но если нынешняя скорость падения будет продолжаться, критический уровень будет достигнут в течение следующих двух дней, предполагают в МАГАТЭ.

Готовясь к такому сценарию, ЗАЭС постоянно пополняет свои запасы воды – включая большой пруд-охладитель рядом со станцией, а также меньшие пруды-охладители и близлежащие каналы – путем закачки воды из Каховского водохранилища, пока это еще возможно.

Когда они заполнятся, этих источников воды будет достаточно для обеспечения станции водой, необходимой для охлаждения шести реакторов, а также отработанного топлива в течение нескольких месяцев, считают в МАГАТЭ.

«Несмотря на то, что все шесть реакторов ЗАЭС остановлены, им все еще нужна вода для охлаждения, чтобы предотвратить расплавление топлива и возможный выброс радиоактивных материалов», - сказал Гросси.