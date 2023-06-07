На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в жилом доме в поселке Гарачухур, на улице Юсифа Эйвазова.

По указанному адресу прибыли силы Государственной противопожарной охраны МЧС и Службы спасения особого риска, сообщили в МЧС. Пожар на лестничной площадке 6-го этажа девятиэтажного здания был потушен в кратчайшие сроки.

Во время пожара шесть жителей дома были эвакуированы в безопасное место, квартиры защищены от пожара.