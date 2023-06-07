Белый дом: В разрушении Каховской ГЭС виновата Москва

Вашингтон возложил ответственность за разрушение Каховской гидроэлектростанции на Москву, военный контингент которой контролировал плотину и эту территорию в Херсонской области. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли у администрации президента США более полное представление о том, кто или что вызвало обрушение плотины, Жан-Пьер подчеркнула, что РФ «вообще не должно там быть».

«И знаете, эта плотина была под контролем России, и они несут ответственность за разрушения, причиненные этой войной. И мы сделаем все возможное, чтобы поддержать народ Украины в это непростое время», - сказала спикер Белого дома.

Она добавила, что если бы РФ не устроила полномасштабное вторжение в Украину, трагедии не было, поэтому ответственность за ситуацию лежит на Кремле.