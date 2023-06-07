Британская разведка: Идут ожесточенные бои. Инициатива у Украины

В условиях крайне сложной оперативной обстановки на нескольких участках фронта продолжаются ожесточенные бои. По большинству направлений инициатива принадлежит Украине, говорится в утренней сводке Минобороны Великобритании.

Судя по действиям российской армии, ей приказано как можно скорее вернуться в наступление: чеченские подразделения предприняли безуспешную попытку захватить город Марьинка под Донецком, где линия фронта почти не менялась с 2015 года, указали в британской разведке.

В сводке отмечается, что обстрелы осложняют попытки эвакуации людей из затопленных районов.