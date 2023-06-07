Российских чиновников охватывает «сгущающееся уныние» по поводу войны в Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Многие представители российской политической и деловой элит устали от войны и хотят прекращения боевых действий, хотя сомневаются, что президент РФ Владимир Путин их остановит, отмечает издание.

Наилучшим вариантом даже самые оптимистично настроенные источники агентства называют переговоры и заморозку конфликта к концу года, после которых Путин мог бы объявить пиррову победу России, удержав часть захваченной украинской территории.

Хотя никто из элит и не хочет противостоять российскому президенту в связи с вторжением РФ в Украину, оно поколебало абсолютную веру в его лидерство, заявили Bloomberg четыре собеседника.

Складывающаяся ситуация также усилит перекладывание ответственности во власти за неудачное вторжение, отмечает агентство.