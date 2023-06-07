Германия прогнозирует долгую войну в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал готовиться к тому, что помогать Украине придется еще долго, пишет газета Corriere della Sera.

Он также заявил, что российская сторона должна вывести свои войска и сесть за стол переговоров, чтобы обсудить справедливый мир между Украиной и Россией, как давно предлагает Киев.

«Мы должны подготовиться к тому, что нам еще долго придется помогать Украине. И мы будем поддерживать Украину в достижении справедливого и прочного мира. С этой целью мы проводим интенсивные обмены с Украиной и многими другими странами мира», - сказал канцлер Германии.