Сильные взрывы в Луганске и Донецке

Во временно оккупированном Луганске и Донецке прогремели несколько взрывов. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В социальных сетях распространяется видео из оккупированного Луганска, на котором можно увидеть, как столб черного дыма поднимается в небо после взрывов. По данным украинских СМИ, взрыв произошел в районе Восточных кварталов Луганска, неподалеку расположен завод "Лугансктепловоз", который россияне могли использовать в военных целях.

Местные сообщают, что в городе наблюдаются перебои с мобильной связью.