«Может, стоит присмотреться к Киевской ГЭС? Там прекрасное водохранилище, чуть-чуть повыше Киева, четыре километра кубической воды... Я бы подумал над этим», — заявил Бужинский.

Российский военный дипломат, профессор Высшей школы экономики, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский в эфире российского федерального телеканала призвал взорвать еще одну украинскую ГЭС и затопить Киев.

На вопрос ведущего программы, чего Россия добьется разрушением Киевской ГЭС, Бужинский заявил, что «нужно отвечать» украинцам за разрушение Каховской ГЭС, вину за которое в России возложили на Украину.

«Я считаю, что нужно отвечать. Вот за Шебекино нужно отвечать. Нужно идти в Харьковскую область», — заявил Бужинский и возмутился тем, что жители этого украинского региона «живут совершенно мирной жизнью».

«Почему мы должны быть святее Папы Римского?» — задался вопросом российский военный дипломат.