Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 11:50

После катастрофического разрушения Каховской дамбы прошло несколько дней, но прогнозы в американских СМИ с каждым разом становятся все более апокалиптическими. Эксперты считают, что разрушение дамбы навсегда изменит экосистему Украины. С этим согласны и украинские официальные лица. «Часть нашей экосистемы потеряна навсегда», - заявляет министр защиты окружающей среды Украины Руслан Стрелец. Происшедшее изменило всю карту Украины, жизнь ее жителей, уничтожило десятки селений, вывело из бизнеса фермеров, заставило население городов искать новые места для релокации. Только для оценки всех последствий понадобится несколько месяцев, а сколько времени потребуется для их преодоления, никто и предсказать не берется.

Что заставляет экспертов давать пессимистические прогнозы? Наиболее зримое последствие катастрофы, говорят они, испытают жители южной Украины, которые зависели от потребления воды в водохранилище, а также сельскохозяйственные фермы, которые производили значительную часть экспорта. Вода из водохранилища через сеть каналов питала огромную территорию после того, как дамба была построена в 1950-е годы прошлого столетия. Сейчас этой воды лишились сотни тысяч людей. Даг Веир, исследователь из британского центра Conflict and Environment Observatory, считает, что «жители смогут первое время добывать воду из подземных источников, однако запасы такой воды могут быстро закончиться». Что будет дальше, никто не знает. Возможности намеренного или нет разрушения Каховской дамбы уже давно допускались западными специалистами. В октябре прошлого года группа шведских инженеров смоделировала возможное использование российскими войсками взрывчатки для разрушения ГЭС. Однако, как сейчас говорит руководитель группы Хенрик Оландер –Халмарсон, то, что произошло в реальности, значительно превзошло по негативным последствиям проведенное исследование. Потоки воды, обрушившиеся вниз со скоростью большей, чем Ниагарский водопад, затопили десятки городов и поселков, включая Херсон, который стоит на более высоком правом берегу Днепра и, как считалось, не должен был пострадать от наводнения.

«Случившееся стало более трагическим, чем исследование, потому что уровень воды у дамбы оказался значительно выше, чем предполагалось», - признает швед. Особую опасность, считают эксперты, представляют возможные радиоактивные осадки, оставшиеся на дне резервуара после Чернобыльской катастрофы 1986 года, которые могут сейчас распространиться на огромной территории. Профессор гражданского инженеринга из британского University of Bath Моххамад Хердарзаде говорит, что на дне также могут находиться остатки производств, на которых использовались химические и другие токсичные продукты. Украинские власти также заявляют, что в воду попало около 150 тонн нефти, которая хранилась на территории ГЭС. Чрезвычайно опасны и тысячи мин, которые смыла вода, и они рассеялись на обширной территории при том, что их путь невозможно проследить.