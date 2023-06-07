Среди школьников пройдет международный турнир по дзюдо Təhsil
Министерство науки и образования Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта и Федерации дзюдо Азербайджана 9-10 июня проведет международный турнир по дзюдо Təhsil, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
В соревнованиях, которые пройдут на базе спортивно-оздоровительного центра МЧС, примут участие детско-юношеские спортивные школы, спортивные клубы и команды из зарубежных стран. Помимо Азербайджана, в соревнованиях ожидается участие более 500 спортсменов из Словакии, Венгрии, Швеции, Латвии, Казахстана, Нидерландов, Узбекистана, Чехии и Польши.
Церемония открытия турнира состоится 9 июня в 15:00 в спортивно-оздоровительном центре МЧС и будет транслироваться телеканалом «Спорт» в прямом эфире.
По окончании турнира 11-13 июня на учебно-спортивной базе «Загульба» Республиканского спортивного центра Тəhsil пройдет учебно-тренировочный сбор с участием международных и местных спортсменов.
Целью проведения турнира является изучение наследия общенационального лидера Гейдара Алиева, популяризация дзюдо среди школьников, повышение соревновательного опыта подростков-спортсменов, укрепление дружеских отношений между ними, отбор кандидатов в национальную сборную подростков по этому виду спорта.