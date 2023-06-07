Болгария подает в суд на «Газпром»

Министерство энергетики Болгарии готовит арбитражный иск против российской государственной газовой компании «Газпром» за приостановление поставок газа в апреле 2022 года после отказа Болгарии платить в российских рублях . Об этом объявил экс-глава болгарского Минэнерго Россен Христов, сообщает Euractiv.

О подготовке арбитражного иска стало известно за несколько часов до того, как болгарское правительство сменил новый проевропейский кабинет. За последние десять месяцев временное правительство пророссийского президента Румена Радева проявляло публичную пассивность в вопросе получения компенсации за приостановку поставок российского газа.

По словам Христова, он пытался возобновить контакты с «Газпромом» и просил возобновить поставки газа, но российская компания отказалась дать четкий ответ.