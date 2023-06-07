Мамед Эфендиев, отдел экономики 12:08

В Милли Меджлисе завершается процесс обсуждения поправок в закон «О государственном бюджете на 2023 год». Правительство докладывает о проделанной работе, депутаты считают недостаточными меры, предпринимаемые для дальнейшего развития экономики страны. При этом общий смысл обсуждений сводится к тому, что темпы инфляции не снизятся. Как заявил заместитель министра экономики Эльнур Алиев, в стране среднегодовая инфляция в этом году прогнозируется на уровне 10,4 процента, что заметно меньше прошлогоднего показателя, составлявшего 13,9 процента. Это стало возможным благодаря мерам Центробанка и усилиям правительства в этом направлении.

В свою очередь, Центробанк прогнозирует темпы инфляции на уровне 8,9 процента. Правда, он имел в виду двенадцать месяцев 2023 года, а замминистра Эльнур Алиев - среднегодовой темп инфляции. Поэтому противоречий между этими цифрами нет. Понятно, что депутатов Милли Меджлиса никак не может устроить столь высокий уровень среднегодового прогноза, поскольку в конце прошлого года наши народные избранники утвердили куда более приемлемую цифру - 6,9 процента. Не случайно попытку замминистра экономики объяснить все это «импортной» инфляцией депутаты с негодованием отвергли. «Да, раньше мы покупали какой-либо продукт в Украине и России, а теперь покупаем его, скажем, в Бразилии, что сказывается на его стоимости, - говорили депутаты. - Но почему тогда в соседней Грузии и даже в Армении уровень инфляции в разы ниже? Они же не производят товаров и продуктов питания больше, чем Азербайджан, который по праву считается ведущим государством Южного Кавказа, в том числе в экономическом отношении».

Однако депутат Али Масимли охладил критический настрой, напомнив коллегам, что когда парламент прогнозировал годовую инфляцию на уровне 6,9 процента, уже тогда многие депутаты предупреждали о нереалистичности этой цифры. Мало того, по мнению Масимли, нереальны и нынешние 10,4 процента, поскольку темпы инфляции будут выше. А это значит, что прогнозируемый правительством рост зарплат в 2023 году почти на 10 процентов практически не приведет к увеличению реальных доходов населения – произойдет простая компенсация ее повышения ростом инфляции, которая попросту съест результаты усилий правительства. Комментируя мнение ряда депутатов о необходимости более жесткой монетарной политики для предотвращения роста инфляции, Али Масимли возразил, что эта мера может опустить ВВП ниже 1,8 процента, что создаст дополнительные проблемы. «Инфляция в Азербайджане далеко не всегда связана с монетарными факторами», - констатировал депутат. Комментируя ссылки правительства на «импортную» инфляцию, депутат Вахид Ахмедов поинтересовался, что конкретно делается для решения этой проблемы, а затем призвал Кабинет Министров более плотно и эффективно работать над структурой импорта.

«Необходимо выяснить, какие из импортируемых продуктов можно производить в стране, и приступить к их производству, - считает депутат. - Пусть на это уйдет несколько лет, но нам пора избавляться от этой проблемы. А заодно от привычки чиновников списывать все недостатки своей работы на влияние «импортной» инфляции». Как и Али Масимли, депутат Вахид Ахмедов не верит, что инфляцию удастся сдержать. И призвал удовлетворить потребности населения как минимум в продуктах питания и лекарствах. По мнению народного избранника, если не удовлетворить обеспечение граждан двумя этими основными продуктами, страна столкнется с очень серьезной проблемой. Следует отметить, что в выступлениях депутатов явно доминировала тема лекарств. Так, Фазиль Мустафа с горечью констатировал удручающую картину, при которой лекарства дорожают, а меры по сдерживанию цен не принимаются. По словам депутата, с азербайджанского рынка исчезли качественные европейские препараты, предприниматели завозят лекарства из Бангладеш и Индии, но при этом так и не смогли наладить сотрудничество с соседней Турцией.