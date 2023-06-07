Правительство отчитывается, инфляция не падает наш комментарий
В Милли Меджлисе завершается процесс обсуждения поправок в закон «О государственном бюджете на 2023 год». Правительство докладывает о проделанной работе, депутаты считают недостаточными меры, предпринимаемые для дальнейшего развития экономики страны. При этом общий смысл обсуждений сводится к тому, что темпы инфляции не снизятся.
Как заявил заместитель министра экономики Эльнур Алиев, в стране среднегодовая инфляция в этом году прогнозируется на уровне 10,4 процента, что заметно меньше прошлогоднего показателя, составлявшего 13,9 процента. Это стало возможным благодаря мерам Центробанка и усилиям правительства в этом направлении.
В свою очередь, Центробанк прогнозирует темпы инфляции на уровне 8,9 процента. Правда, он имел в виду двенадцать месяцев 2023 года, а замминистра Эльнур Алиев - среднегодовой темп инфляции. Поэтому противоречий между этими цифрами нет.
Понятно, что депутатов Милли Меджлиса никак не может устроить столь высокий уровень среднегодового прогноза, поскольку в конце прошлого года наши народные избранники утвердили куда более приемлемую цифру - 6,9 процента. Не случайно попытку замминистра экономики объяснить все это «импортной» инфляцией депутаты с негодованием отвергли.
«Да, раньше мы покупали какой-либо продукт в Украине и России, а теперь покупаем его, скажем, в Бразилии, что сказывается на его стоимости, - говорили депутаты. - Но почему тогда в соседней Грузии и даже в Армении уровень инфляции в разы ниже? Они же не производят товаров и продуктов питания больше, чем Азербайджан, который по праву считается ведущим государством Южного Кавказа, в том числе в экономическом отношении».
Однако депутат Али Масимли охладил критический настрой, напомнив коллегам, что когда парламент прогнозировал годовую инфляцию на уровне 6,9 процента, уже тогда многие депутаты предупреждали о нереалистичности этой цифры. Мало того, по мнению Масимли, нереальны и нынешние 10,4 процента, поскольку темпы инфляции будут выше. А это значит, что прогнозируемый правительством рост зарплат в 2023 году почти на 10 процентов практически не приведет к увеличению реальных доходов населения – произойдет простая компенсация ее повышения ростом инфляции, которая попросту съест результаты усилий правительства.
Комментируя мнение ряда депутатов о необходимости более жесткой монетарной политики для предотвращения роста инфляции, Али Масимли возразил, что эта мера может опустить ВВП ниже 1,8 процента, что создаст дополнительные проблемы.
«Инфляция в Азербайджане далеко не всегда связана с монетарными факторами», - констатировал депутат.
Комментируя ссылки правительства на «импортную» инфляцию, депутат Вахид Ахмедов поинтересовался, что конкретно делается для решения этой проблемы, а затем призвал Кабинет Министров более плотно и эффективно работать над структурой импорта.
«Необходимо выяснить, какие из импортируемых продуктов можно производить в стране, и приступить к их производству, - считает депутат. - Пусть на это уйдет несколько лет, но нам пора избавляться от этой проблемы. А заодно от привычки чиновников списывать все недостатки своей работы на влияние «импортной» инфляции».
Как и Али Масимли, депутат Вахид Ахмедов не верит, что инфляцию удастся сдержать. И призвал удовлетворить потребности населения как минимум в продуктах питания и лекарствах. По мнению народного избранника, если не удовлетворить обеспечение граждан двумя этими основными продуктами, страна столкнется с очень серьезной проблемой.
Следует отметить, что в выступлениях депутатов явно доминировала тема лекарств. Так, Фазиль Мустафа с горечью констатировал удручающую картину, при которой лекарства дорожают, а меры по сдерживанию цен не принимаются. По словам депутата, с азербайджанского рынка исчезли качественные европейские препараты, предприниматели завозят лекарства из Бангладеш и Индии, но при этом так и не смогли наладить сотрудничество с соседней Турцией.
«А результат плачевный - люди вынуждены покупать лекарства втридорога», - констатировал Фазиль Мустафа.
Итак, правительство в очередной раз отчиталось перед депутатами, выслушав корректирующие замечания и предложения народных избранников. О том, в какой мере они повлияют на окончательный вариант госбюджета, каждый из граждан Азербайджана вскоре почувствует на себе.
Понятно, что полностью решить все проблемы не удастся. Но очень хочется надеяться, что принципиально важные, о которых, в частности, говорил депутат Али Масимли, найдут хотя бы частичное решение.
Уж слишком сложные нынче времена…