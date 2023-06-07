Сменились владельцы Naxcivanbank
Полностью изменился состав акционеров ОАО Naxcivanbank. Согласно сообщению «Интерфакс-Азербайджан», семья Васифа Талыбова продала все свои акции.
Согласно годовой отчетности банка, с 1 февраля 2023 года акционерами банка являются три физических лица: Гусейн Мамедов (63,66%), Руфат Мамедов (26,52%) и Биннят Новрузов (9,82%).
Ранее структура акционеров банка выглядела так: Рза Талыбов (63,66%), Сеймур Талыбов (20,48%), Бахарханым Талыбова (9,82%) и Севиль Султанова (6,04%).
«Новые акционеры выкупили все акции у прежних акционеров», - подчеркивается в отчетности, согласно которой активы Naxcivanbank на 1 января 2023 года оцениваются в 342,9 млн манатов.