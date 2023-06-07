Полиция задержала в Баку более 150 водителей автобусов

За последние несколько дней в Азербайджане были задержаны более 150 водителей автобусов и микроавтобусов, заявили haqqin.az в пресс-службе МВД.

Согласно сообщению, владельцам и водителям автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки в дневное время, предоставлена возможность сдавать транспортные средства на техосмотр в нерабочее время. Несмотря на это, некоторые водители не горят желанием делать это, а не прошедшие техосмотр автобусы представляют серьезную угрозу для жизни пассажиров и других участников дорожного движения.

«В ходе проверки было установлено, что не прошедшие техосмотр автобусы в основном эксплуатируются за пределами центра Баку, в селах и поселках столицы. Сотрудники дорожной полиции регулярно проводят рейды с целью выявления таких водителей и фирм, которым принадлежат автобусы, - заявили в МВД. - В результате подобных мероприятий за последние несколько дней были задержаны более 150 водителей автобусов и микроавтобусов, которые уклонялись от прохождения техосмотра, вносили изменения в государственные регистрационные знаки и совершали другие правонарушения. Были заменены регистрационные знаки, обеспечено исправление выявленных неисправностей и прохождение техосмотра».