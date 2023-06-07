Красный Крест посетил задержанных в Азербайджане граждан Армении

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили двух задержанных 26 мая граждан Армении.

По сообщению начальника отдела по связям с общественностью Бакинского представительства МККК Илахи Гусейновой, с задержанными была проведена встреча один на один, им была предоставлена возможность пообщаться с семьями посредством письма Красного Креста.

«В соответствии со своим мандатом МККК оценивает условия содержания задержанных лиц и обращения с ними, содействует восстановлению или продолжению их контактов с семьями. В соответствии с процедурами МККК наблюдения и рекомендации в связи с посещениями доводятся только до удерживающей стороны», - сказала Гусейнова.