Разыскиваемого особо опасного террориста РКК нейтрализовали в Ираке
Спецслужбы Турции нейтрализовали в иракской Сулеймании трех боевиков террористической РКК, среди которых один из главарей этой организации Фехми Огмен.
Согласно сообщению Anadolu, Огмен (позывной «Синан Дижвал») числился в «сером» списке особо опасных преступников, разыскиваемых по линии МВД Турции. Национальная разведывательная организация Турции (MİT) определила местонахождение группы боевиков в районе Чемчемал иракской Сулеймании, по которым был нанесен точечный удар.
Наряду с Огменом нейтрализованы террористы Мехмет Салих Чакал под кодовым именем «Мазлум Кочер» и Ахмет Мухаммет Али («Арарат Толхидал»).