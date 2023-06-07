Президент Украины Владимир Зеленский 8 июня прибыл в Херсонскую область с рабочим визитом. Он провел координационное совещание по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС.

«Много важных вопросов: оперативная обстановка в области, которая сложилась в результате катастрофы, эвакуация населения из потенциальных зон затопления, ликвидация чрезвычайной ситуации, вызванной подрывом плотины, организация жизнеобеспечения затопленных территорий. Также перспективы обновления экосистемы региона и оперативная военная обстановка в зоне техногенной катастрофы.

Важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу компенсации убытков или релокации предприятий в пределах Херсона», - отметил президент Украины.

Также глава государства посетил переправу, на которой осуществляется эвакуация населения из подтопленных территорий, и поблагодарил всех, кто помогает людям.