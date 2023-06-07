Помощник президента о пограничной безопасности
Азербайджан уделяет особое внимание вопросам пограничной безопасности. Об этом помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента Магеррам Алиев заявил на проходящем в Баку заседании Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ.
"Азербайджан уделяет особое внимание пограничной безопасности. В результате войны наши земли были освобождены и территориальная целостность восстановлена. Ведется работа над использованием новых методов охраны границ нашего государства", - отметил помощник главы государства.
Магеррам Алиев подчеркнул, что Азербайджан привержен обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе: "В этой связи также важным является охрана и обеспечение безопасности границ и общая консолидация в этом деле. Уверен, что деятельность Совета и в будущем будет способствовать укреплению нашего сотрудничества".