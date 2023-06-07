Патрушев: Украина была готова к миру, но США надавили...

Киев «был готов» заключить «мирный договор» с Москвой, украинская сторона дала свои письменные предложения на этот счет, и Россия их в принципе одобрила. Однако под давлением Вашингтона Украина пошла на попятную. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Даже руководители Украины были готовы к тому, чтобы заключить мирный договор, - утверждает Патрушев, - и давали РФ предложения в письменном виде, которые в принципе мы одобрили».

Однако, добавил Патрушев, спустя некоторое время Киев отказался от своих же предложений, потому что Вашингтон якобы надавил на них и сказал не вести с Россией никаких переговоров.

Напомним, накануне Патрушев заявлял, что «войны между Россией и Украиной нет, есть только откровенная агрессия со стороны США»: «Украина – лишь орудие в руках Запада, и нет никакой войны между народами России и Украины. Есть только откровенная агрессия США».