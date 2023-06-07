Второй этап велотура «Дорогая Шуша»: от Габалы до Шеки и обратно
Сегодня проходит второй этап велотура «Дорогая Шуша», посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
На втором этапе участники преодолеют 176,2 км по маршруту Габала – Шеки – Габала.
Напомним, первый этап (Баку – Шемаха) выиграл болгарин Мартин Папанов.
Велотур «Дорогая Шуша» - соревнование категории 2.2, включенное в календарный план Международного союза велосипедистов (UCI). Оно будет состоять из пяти этапов. 9 июня спортсмены преодолеют 170 км от Габалы до центра Гянджи, 10 июня - 102,9 км от Гянджи до национального парка Гёйгёль, а 11 июня - 134,9 км от Бейлагана до Шуши. Всего в «Дорогой Шуше» принимают участие более 100 велосипедистов из 16 команд, представляющих 14 стран.