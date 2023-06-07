США призывают освободить Бахтияра Гаджиева

Госдепартамент США призвал власти Азербайджана освободить активиста Бахтияра Гаджиева, передает Turan.

«Нам известны сообщения о продолжающемся расследовании в отношении господина Гаджиева, и мы продолжаем внимательно следить за его делом и призываем к его скорейшему освобождению», — сказал первый заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель, отвечая на вопрос агентства по делу Гаджиева.

В начале этой недели полиция провела обыски в домах Гаджиева, его родственников и друга. Turan сообщало, что из квартиры Гаджиева были изъяты компьютер и документы.