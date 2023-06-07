В Украине прокомментировали ввод войск НАТО
Страны Североатлантического союза не будут вводить войска на территорию Украины до завершения войны. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Завтрак с 1+1" на украинском телевидении.
"До завершения вооруженного конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию Украины. Более того, мы этого не просим, мы говорим: дайте оружие, мы сами знаем, как воевать", - сказал Кулеба.
Он подчеркнул, что после того, как Украина станет членом альянса, украинские бригады будут размещены в других странах НАТО для их обороны.
Ранее экс-генсек альянса Андерс Фог Расмуссен сообщал о том, что группа стран НАТО может быть готова ввести войска в Украину, если страны-члены альянса, включая США, не предоставят Киеву ощутимые гарантии безопасности на саммите альянса в Вильнюсе.