Шведский экзамен для Хакана Фидана наш комментарий
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и экс-глава шведского МИД Карл Бильдт присутствовали на церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана. Поздравляли турецкого президента, немного отмечали за столом, но главное – вновь говорили о вступлении Швеции в альянс, искренне рассчитывая на то, что в ходе празднования Эрдоган сделает им ответную любезность.
Добились только одного – турецкий президент отправил их к новому главе турецкой дипломатии. Дескать, он теперь по внешней политике у нас главный, решайте вопрос с ним. Да еще Эрдоган дал согласие принять участие – пока непонятно, лично или через своего представителя, того же Хакана Фидана – во встрече в формате «НАТО, Турция и Швеция», которая состоится 12 июня.
Столтенберг и Бильдт пытались убедить Эрдогана в том, что Швеция выполнила все, вот буквально все-все-все, условия для вступления в НАТО, которые выдвигала Турция, и теперь, дескать, заслуживает вступления в альянс. «У Турции есть законная обеспокоенность в области безопасности… Но Швеция предприняла значительные конкретные шаги, чтобы удовлетворить обеспокоенности Турции», - заявил Столтенберг после встречи с турецким президентом.
Намекая на то, что все препятствия сняты и «добро пожаловать в НАТО, Стокгольм». Тем более что и время поджимает, желательно бы с этим вопросом управиться до саммита альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля. Но на Эрдогана это «поспешание» не произвело никакого впечатления – после победы время на него не давит, как говорится, «над ним не каплет».
Победи оппозиция, Западу было бы, конечно, проще, вопрос в пользу Швеции и альянса в целом решился бы в течение нескольких дней после объявления итогов выборов. Но не случилось. И турецкий президент, и его новый глава дипломатии – чемпионы мира в плане торга, особенно в закрытых помещениях. А потому надеются из вопроса о членстве Швеции выдавить все возможное. По максимуму. Тем более что и с выполнением Стокгольмом взятых на себя перед Анкарой обязательств все обстоит не так благополучно, как пытаются представить это в Европе и самой Швеции.
Действительно, с одной стороны, буквально несколько дней назад приняты поправки к шведской Конституции, которые ужесточают борьбу с террористическими группировками, включая Рабочую партию Курдистана, а также снимают оружейное эмбарго в отношении Турции. Более того, Верховный суд Швеции одобрил первую экстрадицию сторонника курдской террористической организации РПК в Турцию.
Казалось бы, все очевидно. «Потомки викингов сказали – потомки викингов сделали», честь им и хвала по нынешним-то «зыбким временам». Но одновременно с этими шагами шведского правительства около 300 сторонников террористической организации РПК совершенно беспрепятственно организовали антитурецкую демонстрацию в Стокгольме. В том числе против нового закона по борьбе с терроризмом, скандируя «Никаких законов Эрдогана в Швеции».
«Мы здесь, чтобы сказать Ульфу Кристерссону и Тобиасу Билльстрёму, чтобы они не передавали определение нашей политики диктатуре в Турции. Ее должен определять шведский народ», — говорил Даниэль Риазат, член шведского парламента от тесно связанной с РПК Левой партии, собравшимся, которые горячо аплодировали его выступлению. А за его спиной развевались флаги Рабочей партии Курдистана.
Вот это что? Вот это как вяжется с исполнением обязательств перед Турцией, добровольно, замечу, взятых на себя Стокгольмом? Всего одной, не самой масштабной по числу участников, манифестацией шведские власти, сами того не желая, продемонстрировали, что курдские леваки из аффилированных с террористами РПК организаций продолжают оставаться влиятельной силой на политическом поле Швеции. И разве Анкара не должна учитывать этот факт, сколько бы ее не убеждали представители Стокгольма и альянса в обратном?
А значит, Эрдоган и Фидан вполне в своем праве, когда пытаются получить от них что-то более существенное, чем заявления политиков и бумаги с поправками в шведском законодательстве. И более жесткие меры в отношении РПК. И те же F-16, которые Байден обещал Анкаре в обмен на «зеленый свет в НАТО» для Швеции.
Откровенно говоря, то, что Стокгольм будет в НАТО – это 100%. Но «шведский экзамен» для Хакана Фидана заключается в том, чтобы произошло это на максимально выгодных для Турции условиях. Как говорится, «пусть это будет для альянса недешево». Тем более, если они хотят с этим вопросом к Вильнюсу успеть.