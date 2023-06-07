Айдын Керимов, автор haqqin.az 13:38

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и экс-глава шведского МИД Карл Бильдт присутствовали на церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана. Поздравляли турецкого президента, немного отмечали за столом, но главное – вновь говорили о вступлении Швеции в альянс, искренне рассчитывая на то, что в ходе празднования Эрдоган сделает им ответную любезность. Добились только одного – турецкий президент отправил их к новому главе турецкой дипломатии. Дескать, он теперь по внешней политике у нас главный, решайте вопрос с ним. Да еще Эрдоган дал согласие принять участие – пока непонятно, лично или через своего представителя, того же Хакана Фидана – во встрече в формате «НАТО, Турция и Швеция», которая состоится 12 июня.

Столтенберг и Бильдт пытались убедить Эрдогана в том, что Швеция выполнила все, вот буквально все-все-все, условия для вступления в НАТО, которые выдвигала Турция, и теперь, дескать, заслуживает вступления в альянс. «У Турции есть законная обеспокоенность в области безопасности… Но Швеция предприняла значительные конкретные шаги, чтобы удовлетворить обеспокоенности Турции», - заявил Столтенберг после встречи с турецким президентом. Намекая на то, что все препятствия сняты и «добро пожаловать в НАТО, Стокгольм». Тем более что и время поджимает, желательно бы с этим вопросом управиться до саммита альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля. Но на Эрдогана это «поспешание» не произвело никакого впечатления – после победы время на него не давит, как говорится, «над ним не каплет». Победи оппозиция, Западу было бы, конечно, проще, вопрос в пользу Швеции и альянса в целом решился бы в течение нескольких дней после объявления итогов выборов. Но не случилось. И турецкий президент, и его новый глава дипломатии – чемпионы мира в плане торга, особенно в закрытых помещениях. А потому надеются из вопроса о членстве Швеции выдавить все возможное. По максимуму. Тем более что и с выполнением Стокгольмом взятых на себя перед Анкарой обязательств все обстоит не так благополучно, как пытаются представить это в Европе и самой Швеции.

Действительно, с одной стороны, буквально несколько дней назад приняты поправки к шведской Конституции, которые ужесточают борьбу с террористическими группировками, включая Рабочую партию Курдистана, а также снимают оружейное эмбарго в отношении Турции. Более того, Верховный суд Швеции одобрил первую экстрадицию сторонника курдской террористической организации РПК в Турцию. Казалось бы, все очевидно. «Потомки викингов сказали – потомки викингов сделали», честь им и хвала по нынешним-то «зыбким временам». Но одновременно с этими шагами шведского правительства около 300 сторонников террористической организации РПК совершенно беспрепятственно организовали антитурецкую демонстрацию в Стокгольме. В том числе против нового закона по борьбе с терроризмом, скандируя «Никаких законов Эрдогана в Швеции». «Мы здесь, чтобы сказать Ульфу Кристерссону и Тобиасу Билльстрёму, чтобы они не передавали определение нашей политики диктатуре в Турции. Ее должен определять шведский народ», — говорил Даниэль Риазат, член шведского парламента от тесно связанной с РПК Левой партии, собравшимся, которые горячо аплодировали его выступлению. А за его спиной развевались флаги Рабочей партии Курдистана.