По случаю Международного дня йоги накануне по совместной инициативе и организации спортивного клуба йоги Министерства оборонной промышленности Азербайджана и школы классической йоги в Государственном историко-архитектурном заповеднике «Храм Атешгях» состоялся урок йоги.

В стартовавшем втором этапе уроков йоги приняли участие в общей сложности около 150 человек - члены клуба и школы, а также энтузиасты.

Мероприятие, начавшееся с практики хатха-йоги, продолжилось музыкальной программой. В завершение участникам были предложены вегетарианские блюда.