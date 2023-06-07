Спортивный клуб Миноборонпрома провел урок открытой йоги фото
По случаю Международного дня йоги накануне по совместной инициативе и организации спортивного клуба йоги Министерства оборонной промышленности Азербайджана и школы классической йоги в Государственном историко-архитектурном заповеднике «Храм Атешгях» состоялся урок йоги.
В стартовавшем втором этапе уроков йоги приняли участие в общей сложности около 150 человек - члены клуба и школы, а также энтузиасты.
Мероприятие, начавшееся с практики хатха-йоги, продолжилось музыкальной программой. В завершение участникам были предложены вегетарианские блюда.
Учитывая многочисленные просьбы любителей йоги об участии в открытых занятиях под эгидой «Йога как средство реализации здорового образа жизни», в целях массовости в период проведения фестиваля на центральных площадях Баку планируется продолжить занятия открытой йогой.
Отметим, что единогласным решением Генеральной Ассамблеи ООН в 2014 году 21 июня объявлен Международным днем йоги.