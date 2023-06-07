Мустафаев обещал гражданам кредиты и свадьбу в Шуше

В МВД Азербайджана поступили многочисленные жалобы на некоего мужчину, который в соцсети Instagram давал гражданам соблазнительные обещания, а затем обманывал их. Сотрудники полиции задержали по подозрению в мошенничестве ранее судимого жителя Евлахского района Руфата Мустафаева.

В ходе расследования выяснилось, что Мустафаев последние несколько месяцев занимался тем, что создавал в Instagram страницы под названием kredit evi, faize.pull2022 и т.д. и совершил с их помощью в общей сложности 120 фактов мошенничества в отношении граждан, обещая, в частности, выдать кредит или организовать свадьбу в Шуше, а затем присваивал их деньги – около 30 тыс. манатов.

Следователям также удалось выяснить, что Мустафаев, помимо всего прочего, узнавал данные банковских карт своих жертв и снимал деньги с их счетов.

Расследование продолжается, полиция ищет новых жертв мошенника.