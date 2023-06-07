Турция возглавит силы НАТО в Косово

Турция возьмет на себя командование миротворческими силами под руководством НАТО в Косово в рамках запланированной ротации этой осенью. Об этом стало известно изданию Bloomberg от турецких чиновников, знакомых с этим вопросом.

Турция, которая имеет вторую по численности армию в НАТО после США, скорее всего, возьмет на себя руководство миротворческой миссией KFOR от Италии в октябре. Передачу полномочий планировали еще до последней вспышки столкновений в Косово, и выбор Турции не был окончательным.

По просьбе НАТО Турция разместила батальон спецназа в Косово после протестов, в результате которых были ранены 30 миротворцев, что поставило под угрозу многолетний процесс нормализации отношений между Сербией и Косово.