Синоптики о погоде на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 25-30° тепла. Атмосферное давление понизится с 764 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем - 40-50%.

В большинстве районов Азербайджана в основном без осадков, однако днем в северных и западных районах ожидаются переменные осадки. В отдельных местах пройдут ливни, грозы и град. Утром и вечером местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем - 27-32° тепла, в горах ночью - 5-10°, днем - 13-18° тепла.