В Казахстане начали отказываться от рублей

Казахстанские банки отказываются принимать платежи в рублях от предпринимателей из России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

По данным источника в российском банке из топ-50, Halyk Bank, Fortenank, RBK bank и Bereke bank за последнее время вернули десятки платежей в рублях. Проблемы с платежами в рублях подтвердила представитель банка «Точка» Анна Давыдова.

Основатель криптовалютной биржи MoneyPort Александр Факторов связывает отказ банков Казахстана принимать платежи в рублях с давлением США. Он утверждает, что американская сторона следит за тем, чтобы рубли не конвертировались в доллары и не циркулировали на мировом рынке.