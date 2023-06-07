В Казахстане начали отказываться от рублей
Казахстанские банки отказываются принимать платежи в рублях от предпринимателей из России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.
По данным источника в российском банке из топ-50, Halyk Bank, Fortenank, RBK bank и Bereke bank за последнее время вернули десятки платежей в рублях. Проблемы с платежами в рублях подтвердила представитель банка «Точка» Анна Давыдова.
Основатель криптовалютной биржи MoneyPort Александр Факторов связывает отказ банков Казахстана принимать платежи в рублях с давлением США. Он утверждает, что американская сторона следит за тем, чтобы рубли не конвертировались в доллары и не циркулировали на мировом рынке.
В результате российский бизнес стал переходить на казахстанские тенге. «В «Точке» число платежей в тенге в апреле выросло на 75% относительно марта», - отмечает Давыдова. «Однако казахстанские банки иногда отказывают даже в приеме тенге, если платеж поступает от российской компании», - говорит член генсовета «Деловой России» и гендиректор компании «Первая группа» Алексей Порошин.
Как заявил вице-премьер Казахстана Ерулан Жамаубаев, правительство не давало указаний банкам страны ограничивать операции в рублях: «В целом есть такое понятие, как KYC (know your client) — «знай своего клиента». Если банковский сектор фильтрует определенные моменты, связанные с санкционными вопросами и другими рисками, это непосредственно работа самих банков. Со стороны правительства никаких установок не было».