Патрушев продолжает обвинять Запад

«Против России и Белоруссии США ведут необъявленную войну с целью уничтожить национальное самосознание и народы наших стран. Сегодня западные политики говорят об этом открыто и указывают в своих документах», - сказал Патрушев.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обвиняет Вашингтон в ведении «необъявленной войны» против Москвы и Минска. Его заявления приводит ТАСС.

Он утверждает, что США «не нужна сильная Россия, они хотят либо расчленить, либо ликвидировать ее, чтобы хозяйничать на евразийской территории, выкачивая ресурсы».

По словам Патрушева, в отношении Беларуси планы Запада также понятны: «Это осуществление цветной революции и приведение к власти подконтрольного марионеточного правительства». «Западу не удалось осуществить госпереворот в Минске в 2020 году, но от своих замыслов Вашингтон и его сателлиты не отказались», - добавил секретарь Совбеза РФ.

Патрушев также заявил о попытках Запада принудить некоторые страны бывшего СССР отказаться от русского языка. «Сегодня Запад принуждает многие страны бывшего Советского Союза отказаться от русского языка, от успешных традиций в науке, культуре и образовании. Намеревается переформатировать сознание и духовность наших народов по западному образцу», - цитирует ТАСС Патрушева.

По мнению секретаря Совбеза РФ, «изучение русского языка и возвращение к традиционной системе образования будут способствовать экономическому развитию и процветанию стран».