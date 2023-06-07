После подрыва Каховской ГЭС наводнение разрушило много российских полевых укреплений на первой линии обороны на левом берегу Днепра, которые российские военные намеревались использовать для защиты от украинских атак, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, судя по спутниковым снимкам, потоки воды разрушают российские оборонительные укрепления, особенно в районах Голой Пристани и города Олешки Херсонской области Украины. Местами на протяженности линии российской обороны вода достигает высоты одноэтажного дома.