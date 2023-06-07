Россия потеряла целый ряд позиций ISW
После подрыва Каховской ГЭС наводнение разрушило много российских полевых укреплений на первой линии обороны на левом берегу Днепра, которые российские военные намеревались использовать для защиты от украинских атак, сообщает Институт изучения войны (ISW).
Как отмечают аналитики, судя по спутниковым снимкам, потоки воды разрушают российские оборонительные укрепления, особенно в районах Голой Пристани и города Олешки Херсонской области Украины. Местами на протяженности линии российской обороны вода достигает высоты одноэтажного дома.
Украинское командование сообщает, что российская армия перебросила свои войска и технику на 15 километров от бывшей линии соприкосновения. До потопа они располагались на удалении пяти километров.
Самую большую опасность на данный момент, пишет ISW, представляют всплывшие российские минные поля. На снимках и кадрах из зоны бедствия видно, как мины взрываются под толщей воды.