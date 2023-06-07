Делегация погранвойск Армении в Баку
В Баку проходит 86-е заседание Совета командующих Пограничными войсками государств-участников Содружества независимых государств (СНГ).
Наряду с Азербайджаном в мероприятии принимают участие представители пограничных служб России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Армении, координационная служба СНГ, исполком СНГ, антитеррористический центр СНГ, Координационный совет Международного союза общественных объединений ветеранов пограничной службы и почетные гости.
На встрече обсуждается ситуация на границах стран СНГ, совместные действия, реализованные в 2023 году и запланированные на 2024 год, и т.д.