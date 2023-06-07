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8 июня в Сочи состоялось заседание Совета глав правительств СНГ, в котором принял участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

В сообщении пресс-службы Кабинета Министров говорится, что до начала заседания А.Асадов и другие главы делегаций осмотрели выставку «Евразия – наш дом» в Парке науки и искусства «Сириус». Выступая на заседании Совета в узком составе, А.Асадов поблагодарил правительства государств-участников СНГ за организацию в их странах на высоком уровне многочисленных мероприятий, приуроченных к 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Было отмечено, что Азербайджан придает важное значение взаимовыгодному партнерству и продолжению продуктивного взаимодействия на уровне правительств в рамках СНГ. Подчеркнута ключевая роль гуманитарной сферы в укреплении взаимопонимания и добрососедства между государствами-членами Содружества.

Коснувшись Игр стран СНГ, А.Асадов сказал, что, будучи важным спортивным проектом в гуманитарной сфере, Игры способствуют укреплению традиционно дружественных связей между народами СНГ. Напомнив, что в 2025 году третьи Игры стран СНГ пройдут в Азербайджане, премьер-министр рассказал об опыте страны в проведении престижных спортивных соревнований, таких как Европейские игры-2015, Игры исламской солидарности-2017, Европейский юношеский олимпийский фестиваль-2019, игры клубных и национальных соревнований УЕФА, Гран-при Формулы-1. Али Асадов также отметил, что почти со всеми странами СНГ Азербайджан поддерживает на двусторонней основе тесные торгово-экономические связи, которые поступательно расширяются. «По итогам 2022 года общий объем товарооборота Азербайджана со странами-членами СНГ вырос более чем на 28%. Положительная динамика наблюдается и в текущем году, за первые четыре месяца которого нам удалось увеличить взаимную торговлю на 22%», - сказал премьер-министр.

На фоне нынешних глобальных геополитических вызовов была отмечена растущая актуальность сотрудничества в транспортно-транзитной сфере. «Азербайджан, будучи ключевым транспортным узлом в регионе, постоянно совершенствует свою транспортно-логистическую инфраструктуру и готов интенсивнее задействовать свой потенциал для обеспечения возрастающих объемов грузопотоков для нужд наших партнеров по СНГ», - сказал А.Асадов. Также была констатирована важность разблокирования транспортных и экономических связей на Южном Кавказе. С учетом растущего интереса стран СНГ к сотрудничеству в развитии альтернативных источников энергии внимание членов Совета глав правительств было обращено к проделанной в Азербайджане в этой сфере работе. В рамках проводимой работы на этом направлении уже реализуется ряд крупных проектов совместно с ведущими компаниями мира, добавил А.Асадов. Также выражена готовность Азербайджана рассмотреть возможности развития взаимовыгодного сотрудничества по вопросам «зеленой» энергетической повестки.