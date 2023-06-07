На подконтрольных России территориях растет проукраинское движение
На захваченных территориях растет количество проукраински настроенного населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр.
"Влияние российских администраций на временно оккупированной территории Украины стремительно снижается из-за их неспособности поддерживать приемлемый уровень жизнеобеспечения местного населения", - написала она.
Так, в ряде населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей местные жители демонстративно пренебрегают распоряжениями администраций и выражают недоверие к РФ. Среди жителей все больше распространяется правдивая информация о ситуации на передовой, а также растет число проукраински настроенных жителей.