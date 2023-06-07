Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 15:38

Французский президент Эммануэль Макрон сделал ряд заявлений, которые традиционно вызывают откровенное недоумение. Но мало того, он подкрепил их рядом практических действий, после которых недоумение только возрастает. Плачь, прекрасная Франция! Поскольку твой президент более занят не тобою, а далекой Арменией! Рыдайте, Пьер и Жан, Люк и Ахмед, поскольку ваш президент намерен втравить вас во внешнеполитическую авантюру, в сравнении с которой повышение пенсионного возраста вам цветочками покажутся.

На днях французский президент в интервью известному телеканалу заявил: «Два года назад была война в Нагорном Карабахе, который является международно непризнанной и спорной территорией. Азербайджан начал ужасную войну с многочисленными жертвами и жестокими сценами и захватил эту территорию». А после описания всех этих ужасов на «этой территории», которая справочно и персонально для французского президента была международно признана «незаконно оккупированной» и «незаконно удерживаемой Арменией», Макрон с присущей ему скромностью заметил, что «Франция здесь является посреднической державой». Что, в общем-то, прекрасно вписывается в модный ныне тренд: чуть что – и попросту не протолкнуться от посредников, которые плодятся вокруг любого конфликта со скоростью размножения кроликов. Нужно заметить, что усилия Макрона презентовать Париж в качестве посредника на том же Южном Кавказе имеют под собой вполне меркантильную основу. Азербайджан вышел безоговорочным победителем из этой войны со вполне законными и зафиксированными результатами. И если раньше еще можно было как-то сомневаться и прикидывать варианты, то сейчас - ну, даже не смешно.

Но Макрону страсть как хочется оказаться за столом, где будет происходить перебалансировка ситуации в регионе. И откусить свой кусочек от нового баланса. Вот и бесцеремонно лезет к столу, где все места заняты. В своей жажде «кусочка» совершая глупости, одну за другой, пятна от которых на его белоснежном фраке «посредника» не оставляют чистого места. Начнем с того, что он намеревается передать тому невнятному образованию, которое сами армяне горделиво именуют не иначе, как армией, 50 бронетранспортеров. Что сразу порождает как минимум два недоуменных вопроса. Во-первых, посредничество подразумевает соблюдение нейтралитета. Хотя бы формального. А коли уж ты начинаешь вооружать одну из сторон, то ты не посредник, а соучастник конфликта, вдохновитель и спонсор. И все разговоры о «посредничестве» - они, как говорится, «в пользу бедных» и ломаного сантима не стоят. Во-вторых, если французский президент забыл, то Армения - член ОДКБ, пусть и с традиционными армянскими хитрозаверченными нюансами. То есть военный союзник Кремля. А еще логистический хаб для Москвы и Тегерана.