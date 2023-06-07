Против Трампа завели новое уголовное дело

Экс-президент США Дональд Трамп получил письмо из офиса специального прокурора Джека Смита, уведомляющее о том, что в отношении него ведется расследование, связанное с его обращением с секретной информацией, когда он уже покинул Белый дом, сообщила телекомпания АВС News.

По данным источников, знакомых с ситуацией, смысл письма состоит в том, чтобы поставить получателя в известность о том, что ему грозит обвинение.

Трампа подозревают в том, что он пытался сохранить секретные материалы после ухода с должности и воспрепятствовать попыткам правительства получить их, сообщила АВС News.