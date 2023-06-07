Экс-главе Пенитенциарной службы Нахчывана продлили срок ареста
Сабаильский районный суд города Баку рассмотрел ходатайство следователя о продлении срока ареста экс-главы Пенитенциарной службы Нахчывана, генерал-майора юстиции Тофика Гасанова.
Суд обеспечил ходатайство, срок ареста Гасанова был продлен на месяц.
Отметим, что Тофик Гасанов был арестован в январе этого года сотрудниками СГБ. Он обвиняется в растрате и получении взяток в особо крупном размере со злоупотреблением должностными полномочиями.
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