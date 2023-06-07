Американские законодатели из Республиканской и Демократической партий снова настаивают на том, чтобы администрация Байдена прислала Украине боеприпасы большой дальности, поскольку долгожданное контрнаступление Киева, похоже, началось, сообщает Politico. Имея дальность полета более 300 километров, что почти в четыре раза превышает дальность существующих в Украине ракет, армейская тактическая ракетная система (ATACMS) была предметом интенсивных дебатов в течение многих месяцев.

Почти год назад советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан опасался, что отправка ATACMS может привести к перерастанию конфликта в Третью мировую войну, поскольку Украина может использовать это оружие для атак вглубь российской территории.

Но в последние недели оппозиция администрации к отправке вооружений демонстрирует признаки ослабления. Сам президент Джо Байден недавно дал понять, что он может быть открыт к отправке ATACMS. Теперь группа членов Палаты представителей во главе с законодателем Джейсоном Кроу усиливает давление. В письме к Байдену в четверг 10 законодателей-республиканцев и демократов призвали президента как можно быстрее дать зеленый свет ATACMS.

«Война в Украине превратилась в конфликт на истощение. Мы можем и должны помочь выйти из этого тупика. Быстро предоставив украинским силам эти дополнительные возможности, мы можем значительно повысить их шансы на победу, восстановить мир в Европе и обеспечить более стабильный и процветающий мир», – написали законодатели.

В письме также содержится призыв к президенту одобрить другое современное вооружение, включая истребители F-16 американского производства и дополнительные средства противовоздушной обороны, такие как еще одна система противоракетной обороны Patriot. Они также призывают его ускорить передачу американских танков M1 Abrams, которые, как ожидается, прибудут в Украину до конца года.