Президент Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) Сальваторе Шаккитано 7-9 июня находится с визитом в Азербайджане. В ходе визита Шаккитано сопровождают директор Европейского/Североатлантического бюро ICAO Николас Ралло и руководящий состав Государственного агентства гражданской авиации.

В рамках визита 8 июня Шаккитано посетил Национальную академию авиации, где провел встречу с руководством вуза. Впечатленный созданными условиями для обучения студентов и действующими тренажерами для пилотов гражданской авиации в Национальной авиационной академии Сальваторе Шаккитано провел открытую лекцию.

Основной акцент высокого гостя был сделан не только на обеспечение безопасной перевозки воздушным транспортом, но и на продвижении молодыми специалистами новых идей. Внедрение инноваций в гражданской авиации Азербайджана должно соответствовать стремительно меняющемуся миру, и это удел выпускников академии.

Напомним, что в рамках визита 7 июня президент Совета ICAO Шаккитано встретился с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Стороны обсудили проделанную работу в области безопасности полетов и авиационной безопасности в Азербайджане. Сальваторе Шаккитано отметил, что соответствие нашей страны стандартам ИКАО высоко оценено организацией. Проинформировав о включении в международный каталог индексов местоположения ИКАО новых аэропортов, введенных в эксплуатацию на освобожденных от оккупации территориях, премьер-министр подчеркнул важность строительства аэропортов в этих регионах для развития туризма.

Отметим, что в тот же день президент Совета ICAO побывал в Управлении воздушным движением «Азераэронавигация» (АЗАНС), входящим в структуру ЗАО «Азербайджанские авиалинии». АЗАНС обеспечивает полный контроль над воздушным пространством Азербайджана. Современное оборудование и полное соответствие действующим авиационным нормативам позволяют хорошо подготовленному персоналу круглосуточно следить за нашим небом, поддерживая безопасность полетов азербайджанских и иностранных авиакомпаний на максимально высоком уровне. Гостю была представлена подробная информация о дальнейших планах развития аэронавигационной системы Азербайджана.