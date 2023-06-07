В поддержку успешной программы самозанятости ТуранБанк продолжает безвозмездно предоставлять средства и оборудование безработным, малообеспеченным семьям и вынужденным переселенцам, особо нуждающимся в социальной защите.

Житель Агдамского района Фуад Алиев, а также жители Тертерского района Афсана Аббасова, Сулейман Бабаев, Халиг Баладжаев, Рамиль Байрамов и Сахават Байрамов были обеспечены скотом и кормами для строительства животноводческих ферм.

В связи с призывом президента страны от 11 марта 2020 года к азербайджанским банкам об оказании поддержки программе самозанятости уязвимых групп населения Туранбанк активно реализует мероприятия в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, Центральным банком Азербайджанской Республики и Ассоциацией банков Азербайджана.