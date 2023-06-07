В бакинском поселке с населением 100 тыс. человек нет ни одного филиала банка
В поселке Говсан Сураханского района Баку, население которого составляет 100 тыс. жителей, нет ни одного банковского филиала, что доставляет неудобства местным жителям.
Один из жителей поселка Кяльпи Искендеров жалуется на то, что долгое время испытывает затруднения с получением банковских услуг: «В нашем поселке официально зарегистрировано 70 тыс. человек, но с учетом незарегистрированных в Говсане проживает около 100 тыс. человек. Здесь нет ни одного филиала банка или пункта обмена валюты, поэтому жители испытывают проблемы с получением доступа к банковским услугам. Людям приходится преодолевать сильные пробки, чтобы добраться до центра или до других районов столицы», - посетовал он.
По словам Искендерова, до девальвации в 2015 году в поселке были и филиалы банков, и пункты обмена валют: «Однако после девальвации ни один банк здесь не функционирует, пункты обмена валюты тоже закрыли. В настоящее время ближайший филиал банка для жителей Говсан располагается в поселке Амирджан, расстояние до которого составляет 17 км. Мы понимаем, что коммерческие банки ставят во главу угла прибыль, но нужно учитывать и интересы 100 тыс. человек. Соответствующие госведомства должны взять этот вопрос под контроль», - сказал он.
Искендеров добавил, что в сложившейся ситуации очень трудно приходится бизнесменам: «Мне 81 год, я все еще занимаюсь предпринимательством, приходится часто контактировать с банками. В Говсане построили большой комплекс льготного жилья, в которое заселились тысячи человек, окрестные жилые массивы также растут с каждым днем. Отсутствие банковских филиалов на этой территории создает нам большие сложности. Просим госструктуры, в особенности Центробанк, обратить внимание на наши проблемы», - сказал он.