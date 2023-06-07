В бакинском поселке с населением 100 тыс. человек нет ни одного филиала банка

Один из жителей поселка Кяльпи Искендеров жалуется на то, что долгое время испытывает затруднения с получением банковских услуг: «В нашем поселке официально зарегистрировано 70 тыс. человек, но с учетом незарегистрированных в Говсане проживает около 100 тыс. человек. Здесь нет ни одного филиала банка или пункта обмена валюты, поэтому жители испытывают проблемы с получением доступа к банковским услугам. Людям приходится преодолевать сильные пробки, чтобы добраться до центра или до других районов столицы», - посетовал он.

По словам Искендерова, до девальвации в 2015 году в поселке были и филиалы банков, и пункты обмена валют: «Однако после девальвации ни один банк здесь не функционирует, пункты обмена валюты тоже закрыли. В настоящее время ближайший филиал банка для жителей Говсан располагается в поселке Амирджан, расстояние до которого составляет 17 км. Мы понимаем, что коммерческие банки ставят во главу угла прибыль, но нужно учитывать и интересы 100 тыс. человек. Соответствующие госведомства должны взять этот вопрос под контроль», - сказал он.

Искендеров добавил, что в сложившейся ситуации очень трудно приходится бизнесменам: «Мне 81 год, я все еще занимаюсь предпринимательством, приходится часто контактировать с банками. В Говсане построили большой комплекс льготного жилья, в которое заселились тысячи человек, окрестные жилые массивы также растут с каждым днем. Отсутствие банковских филиалов на этой территории создает нам большие сложности. Просим госструктуры, в особенности Центробанк, обратить внимание на наши проблемы», - сказал он.