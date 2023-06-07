Сахиба Гафарова пригласила Нумана Куртулмуша в Азербайджан

По сообщению пресс-службы Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова от своего имени и имени депутатов поздравила Нумана Куртулмуша с назначением на должность председателя Великого национального собрания Турции. Спикер Милли Меджлиса пригласила Нумана Куртулмуша посетить Азербайджан.

В тот же день состоялась телефонная беседа Сахибы Гафаровой с Нуманом Куртулмушем.

В ходе телефонной беседы спикер Милли Меджлиса вновь поздравила председателя парламента Турции, пожелала ему успехов. Председатель Великого народного собрания Турции выразил признательность за поздравления, отметив, что приложит все усилия для развития связей между парламентами обеих стран.