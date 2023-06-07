Генерал: Надеемся, что азербайджанская сторона примет участие в заседании в Армении

Должен поддерживаться переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией и прилагаться усилия для достижения мира. Об этом журналистам заявил заместитель председателя Совета командующих Пограничными войсками, Председатель Координационной службы генерал-полковник Александр Манилов по итогам 86-го заседания Совета в Баку.

"Перспективы всегда есть, и вы всегда должны стремиться к этому. До сегодняшнего дня отмечены успехи", - отметил он.

Манилов также добавил, что в сегодняшней встрече принимало участие и пограничное управление Армении, а очередное заседание Совета командующих Пограничными войсками СНГ пройдет в Армении.

"Надеюсь, что во встрече в Армении также примет участие делегация из Азербайджана", - сказал он.