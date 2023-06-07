Херсон обстреляли во время эвакуации: есть пострадавшие Видео
Минимум три человека пострадали в результате обстрелов украинского Херсона. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Согласно сообщению МВД Украины, пострадали гражданская женщина, полицейский и спасатель. Им оказывают помощь.
"Обстрел начался именно во время эвакуации граждан, чьи дома оказались подтопленными. Россия бросила в беде людей на оккупированной части Херсонщины. И продолжает мешать Украине спасать самое ценное – человеческие жизни", – говорится в сообщении.